Malore davanti al Municipio VII | 50enne deceduto

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Questa mattina, intorno alle 7.00, un uomo di 50 anni di età, che si stava recando a lavoro al punto Ares 118, sito a piazza di Cinecittà, nella sede delVII e della Polizia Locale di zona, improvvisamente si è accasciato a terra ed è. Immediato l’intervento degli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale e del personale del 118, ma vani i soccorsi. La Polizia Locale ha provveduto a delimitare l’area per consentire gli interventi del caso e gestire il passaggio di persone in entrata e uscita dal. E’ quanto si legge in una nota della Polizia Locale.

il_brigante07 : RT @romatoday: Accusa malore mentre si reca a lavoro, operatore Ares muore davanti l'ingresso del Municipio

Si accascia a causa di un malore all'ingresso della sede del VII Municipio , a piazza Cinecittà. Intervento Polizia Locale e 118 Questa mattina, intorno alle 7.00, un uomo di 50 anni di età, che si stava recando a lavorare. A perdere la vita un operatore Ares in servizio nella postazione del 118 all'interno del VII Municipio Tuscolano a Cinecitt ...