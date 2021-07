L’annuncio della FIGC su Eriksen è una batosta per l’Inter (Di giovedì 22 luglio 2021) Quale sarà il futuro di Eriksen dopo l’infortunio con la Nazionale? Interviene Francesco Braconaro, membro del comitato tecnico-scientifico della FIGC. Aveva tenuto tutto il mondo col fiato sul collo il malore che aveva colpito Christian Eriksen durante il match Danimarca-Finlandia di Euro 2020. Immagini terribili quelle che hanno mostrato il centrocampista dell’Inter crollare al suolo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 luglio 2021) Quale sarà il futuro didopo l’infortunio con la Nazionale? Interviene Francesco Braconaro, membro del comitato tecnico-scientifico. Aveva tenuto tutto il mondo col fiato sul collo il malore che aveva colpito Christiandurante il match Danimarca-Finlandia di Euro 2020. Immagini terribili quelle che hanno mostrato il centrocampista delcrollare al suolo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

