La dinamica dei fatti di Voghera (e quello che non si capisce ancora) (Di giovedì 22 luglio 2021) La lite, la pistola e la doppia ipotesi: colpo partito per errore o (eccesso di) legittima difesa? Dopo l'arresto di ieri mattina dell'Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, oggi la procura deciderà se confermare la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di Massimo Adriatici reo, secondo l'accusa emersa dalle prime indagini, di aver ucciso un uomo – il 39enne di origini marocchine, Youns El Boussetaoui – al culmine di una lite fuori da un bar della cittadina in provincia di di Pavia. Voghera, la ricostruzione della lite tra l'assessore e l'uomo ucciso A oltre 24 ore da quanto accaduto, gli inquirenti sono alle prese con l'analisi del ...

