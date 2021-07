L’11 agosto esce The Kissing Booth 3: ecco tutto ciò che sappiamo (Di giovedì 22 luglio 2021) Finalmente abbiamo una data: The Kissing Booth 3 uscirà su Netflix l’11 agosto, nel pieno delle vacanze estive. In attesa di sapere quale sarà il destino della coppia formata da Elle e Noah, ecco il trailer rilasciato dalla piattaforma streaming: https://youtu.be/qHlWTalvTwI Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Finalmente abbiamo una data: The Kissing Booth 3 uscirà su Netflix l’11 agosto, nel pieno delle vacanze estive. In attesa di sapere quale sarà il destino della coppia formata da Elle e Noah, ecco il trailer rilasciato dalla piattaforma streaming: https://youtu.be/qHlWTalvTwI

Advertising

Vivo_Azzurro : #Under17 ???? ?? Ufficializzata l’amichevole contro la #Svizzera???? l’11 agosto al “Mario Rigamonti” di #Lecco… - Irene_p2001 : RT @aidalaverdadera: Tipo mia sorella ha 19 anni prenotazione fatta il primissimo giorno utile per la sua fascia d’età e fa la prima dose l… - ljpliips : RT @aidalaverdadera: Tipo mia sorella ha 19 anni prenotazione fatta il primissimo giorno utile per la sua fascia d’età e fa la prima dose l… - podsolnechnik_ : RT @aidalaverdadera: Tipo mia sorella ha 19 anni prenotazione fatta il primissimo giorno utile per la sua fascia d’età e fa la prima dose l… - VincenzoVinxe9 : RT @aidalaverdadera: Tipo mia sorella ha 19 anni prenotazione fatta il primissimo giorno utile per la sua fascia d’età e fa la prima dose l… -