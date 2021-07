Green pass, tornano i manganellatori di sinistra (Di giovedì 22 luglio 2021) 00:00 Sono tornati i manganellatori. Uno di questi si chiama Sebastiano Messina, scrive su Repubblica, e dice che Mario Giordano ed io siamo due “populisti da marciapiede”. Felici di esserlo se su strada c’è gente come lui. 02:00 Green pass, Vittorio Macioce sul Giornale ha perso il tocco magico: ma che vuole dire? Michele Brambilla sul Qn con i soliti semafori, Adinolfi dice invece che la libertà non può diventare libero arbitrio. Eh sì, in effetti contestare l’obbligo del Green pass per un caffè al bar è da populisti che non accettano i semafori e che vogliono il libero arbitrio, anche se i contestatori, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 luglio 2021) 00:00 Sono tornati i. Uno di questi si chiama Sebastiano Messina, scrive su Repubblica, e dice che Mario Giordano ed io siamo due “populisti da marciapiede”. Felici di esserlo se su strada c’è gente come lui. 02:00, Vittorio Macioce sul Giornale ha perso il tocco magico: ma che vuole dire? Michele Brambilla sul Qn con i soliti semafori, Adinolfi dice invece che la libertà non può diventare libero arbitrio. Eh sì, in effetti contestare l’obbligo delper un caffè al bar è da populisti che non accettano i semafori e che vogliono il libero arbitrio, anche se i contestatori, ...

