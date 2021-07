Giustizia, un altro fronte al Csm: il plenum si spacca sulla commissione per il Sud. “Da Cartabia discriminazione incomprensibile” (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è un altro fronte che si è aperto nell’incandescente campo della Giustizia. Dopo una lunga discussione il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato i magistrati designati a fare parte della commissione per la Giustizia al Mezzogiorno istituita dalla guardasigilli Marta Cartabia e dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna. Ma il via libera è passato con solo tre voti di scarto: 8 i contrari, 11 a favore, compreso il vicepresidente David Ermini, che spesso non vota. Tra i contrari al via libera, ma anche all’idea stessa d’istituire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è unche si è aperto nell’incandescente campo della. Dopo una lunga discussione ildel Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato i magistrati designati a fare parte dellaper laal Mezzogiorno istituita dalla guardasigilli Martae dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna. Ma il via libera è passato con solo tre voti di scarto: 8 i contrari, 11 a favore, compreso il vicepresidente David Ermini, che spesso non vota. Tra i contrari al via libera, ma anche all’idea stessa d’istituire la ...

