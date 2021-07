G20 Clima, Cingolani: decarbonizzare con una geopolitica favorevole (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha annunciato l’approvazione del comunicato del G20 Ambiente, il primo della due giorni in corso a Napoli. “Grande gioia da parte di tutti i delegati dei venti e più Paesi che hanno preso parte ai lavori nella cornice di Palazzo Reale e da remoto”, ha spiegato il ministro in una nota. Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente di Napoli “è particolarmente ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la visione del PNRR italiano: soluzioni naturali per il Clima, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell’acqua, tutela degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Transizione ecologica, Roberto, ha annunciato l’approvazione del comunicato del G20 Ambiente, il primo della due giorni in corso a Napoli. “Grande gioia da parte di tutti i delegati dei venti e più Paesi che hanno preso parte ai lavori nella cornice di Palazzo Reale e da remoto”, ha spiegato il ministro in una nota. Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente di Napoli “è particolarmente ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la visione del PNRR italiano: soluzioni naturali per il, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell’acqua, tutela degli ...

