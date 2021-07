Franco | riforma fisco organica | non cambio tasse una per volta

Advertising

marattin : “Il documento prodotto dalle Commissioni - largamente condivisibile nel metodo e nel merito - rappresenta un contri… - marattin : In diretta dal Senato l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze Franco sulla riforma fiscale. - GiulioCentemero : Ora in audizione sulla delega fiscale il ministro Franco ha detto a chiare lettere: niente patrimoniali! #casa #tax… - Eddie_Poker : Italia, Franco esclude riforma fiscale in deficit - - gmultatuli : RT @marattin: “Il documento prodotto dalle Commissioni - largamente condivisibile nel metodo e nel merito - rappresenta un contributo essen… -

La patrimoniale 'non è sul tavolo'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato sulladel fisco. 'Non c'è nel documento delle commissioni e non credo ci siano motivi per procedere in ...Il sistema fiscale "necessita di unaampia e organica", "non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, in audizione alle Commissioni Finanze. "I pilastri ...La patrimoniale "non è sul tavolo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato sulla riforma del fisco. "Non ...A dirlo è il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che mostra così di essere contrario all'ipotesi di finanziare parte della riforma fiscale con il ricorso all'indebitamento. "In assenza di un inter ...