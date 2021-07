Draghi blinda la riforma Cartabia | “Aperti solo a migliorie tecniche”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il premier avvisa i 5 Stelle: ladella Giustizia non si tocca. E pone la questione di fiducia Il premierha deciso dire ladel processo penale. Lo ha comunicato questa sera nella conferenza stampa indetta con la Ministrae il Ministro Speranza al termine del Consiglio dei Ministri dedicato principalmente alle questioni vaccini e green-pass. «Sulladella giustizia c’è stato un rapido passaggio in CdM – ha detto il primo Ministro – Ho chiesto l’autorizzazione alla fiducia quando sarà il momento in ...

Il Dubbio

Sulla riforma del processo penale il governo porrà la questione di fiducia. A chiederlo al consiglio dei ministri è stato il premier Mario, che dunque, ancora una voltala sua ministra della giustizia, Marta Cartabia . Come già era avvenuto l'8 luglio scorso, quando il capo del governo era intervenuto personalmente affiché ...Una questione non soltanto scientifica, ma anche un terreno politicamente scivoloso per il governo di Mario. Potrebbe essere mantenuto il rilascio dopo la prima dose. Il governo dovrà ...Sulla riforma del processo penale il governo porrà la questione di fiducia. A chiederlo al consiglio dei ministri è stato il premier Mario Draghi, che dunque, ancora una volta blinda la sua ministra d ...