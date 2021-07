Curiosità | atleti da non perdere | azzurri a caccia di una medaglia | mini guida all’Olimpiade di Tokyo 2020

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tra l’Italia e il Giappone ci sono sette ore di fuso orario. Sette ore che per le prossime due settimane terranno svegli i più temerari e appassionati. Da venerdì 23 luglio, le Olimpiadi dientreranno nel vivo. Il braciere verrà acceso allo stadio olimpico di, e continuerà a bruciare ininterrottamente fino all’8 agosto. Il logo è rimasto quello di, ma a un anno dallo stop imposto dalla pandemia il Giappone è pronto a dare il via ai 32esimi giochi olimpici estivi dell’era moderna. Un’edizione che non sarà certo come le altre e che, nonostante le restrizioni, l’assenza di pubblico e il timore di nuovi ...