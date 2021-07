Covid: cabina regia, discoteche restano chiuse (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Le discoteche resteranno chiuse, anche in zona bianca. E' una delle decisione assunte in cabina di regia col premier Mario Draghi. A breve dovrebbe tenersi il Cdm che varerà il decreto con le nuove misure, dl che prorogherà anche lo stato di emergenza al 31 dicembre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Leresteranno, anche in zona bianca. E' una delle decisione assunte indicol premier Mario Draghi. A breve dovrebbe tenersi il Cdm che varerà il decreto con le nuove misure, dl che prorogherà anche lo stato di emergenza al 31 dicembre.

