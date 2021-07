Coronavirus | i dati del 22 luglio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 5.057, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.302.393. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 3.558 unità, quindi al momento risultano positive 54.866 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 158, ovvero gli stessi di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.234, quindi 38 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 53.474. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 decessi, che portano il totale delle ...

I tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute, sono stati 219.778 . Ieri erano stati 235.097. Il tasso di ...Ottime notizie dal fronte Covid - 19: i vaccini contro ilprodotti da Pfizer e AstraZeneca hanno un elevato livello di efficacia anche per quanto ... Isu tutti i casi sequenziati ...Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,1 x100.000 residenti ...Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.259. Sono invece 15 le vitt ...