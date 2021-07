Caso Voghera, in un video l'assessore colpito dal 39enne. La famiglia della vittima: "Andava curato, non ucciso: dov'è la giustizia italiana?" (Di giovedì 22 luglio 2021) La procura oggi chiederà la convalida dell'arresto del leghista Adriatici. L'avvocata Piazza che rappresenta la famiglia di Youns El Boussetai: "Eseguita l'autopsia senza avvisare padre e fratelli" Leggi su repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) La procura oggi chiederà la convalida dell'arresto del leghista Adriatici. L'avvocata Piazza che rappresenta ladi Youns El Boussetai: "Eseguita l'autopsia senza avvisare padre e fratelli"

