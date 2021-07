Brunello Cucinelli: "Non vuoi vaccinarti? Ti pago lo stesso ma vai in aspettativa e non lavori" (Di giovedì 22 luglio 2021) Sui lavoratori non vaccinati , Brunello Cucinelli ha una posizione singolare: "La mia proposta per loro " dice in una intervista a Repubblica - è quella di stare a casa con un'aspettativa di sei mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Sui lavoratori non vaccinati ,ha una posizione singolare: "La mia proposta per loro " dice in una intervista a Repubblica - è quella di stare a casa con un'di sei mesi ...

Advertising

repubblica : Brunello Cucinelli: “A chi non si vaccina dirò ti pago, ma non lavori” - Open_gol : Il fondatore della casa di moda: «Non posso imporre a nessuno di fare questa scelta, ma nemmeno mettere a rischio g… - peterkama : Brunello Cucinelli: “A chi non si vaccina dirò ti pago, ma non lavori” - gael99 : Brunello Cucinelli sul green pass per lavorare: 'Ti pago, ma non lavori' - la Repubblica - silviabar12 : RT @Umbria24: Brunello Cucinelli ai dipendenti: «Senza vaccino vi pago, ma non venite al lavoro» -