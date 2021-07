Belen Rodriguez, forma strepitosa: i fan non credono ai loro occhi (Di giovedì 22 luglio 2021) . A soli dieci giorni dal parto la showgirl è già al top Screenshot Belen RodriguezSoltanto ieri raccontavamo del suo viaggio in treno, direzione: Roma, obiettivo: Lavoro. Ma come, si chiedevano in tanti, ha partorito da 10 giorni e riprende già a lavorare? Poverina, magari avrà anche aggiunto qualcuno. E la piccola Luna Marì con chi rimane adesso che la mamma sarà impegnata? E la sua mamma in quali condizioni si troverà dopo soltanto dieci giorni? Un parto non è cosa di tutti i giorni, comporta uno stress fisico e psicologico enorme, si sarà ripresa completamente? Ti potrebbe interessare>>> Belen ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021) . A soli dieci giorni dal parto la showgirl è già al top ScreenshotSoltanto ieri raccontavamo del suo viaggio in treno, direzione: Roma, obiettivo: Lavoro. Ma come, si chiedevano in tanti, ha partorito da 10 giorni e riprende già a lavorare? Poverina, magari avrà anche aggiunto qualcuno. E la piccola Luna Marì con chi rimane adesso che la mamma sarà impegnata? E la sua mamma in quali condizioni si troverà dopo soltanto dieci giorni? Un parto non è cosa di tutti i giorni, comporta uno stress fisico e psicologico enorme, si sarà ripresa completamente? Ti potrebbe interessare>>>...

