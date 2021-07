Ascolti Tv 21 luglio 2021 | Benvenuti al Sud sorpassa Superquark

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 266.000 (1,5%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.234.000 (24,8%). Su Canale5 la replica di Conto alla Rovescia 1.585.000 (12,7%).

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 21 Luglio La puntata di ieri di #UnoMattinaEstate ha registrato 773.000 telespettatori pa… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 21 Luglio La replica di #ContoAllaRovescia ha conquistato 1.585.000 telespettatori e il 1… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 21 Luglio #ReazioneACatena ha totalizzato nel programma di ieri 3.234.000 telespettatori… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 21 Luglio La puntata di #UnPostoAlSole ha appassionato 1.470.000 telespettatori con il 8%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 21 Luglio #PaperissimaSprint ha registrato nel programma di ieri 2.374.000 telespettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

tv prima serata Rai1 Superquark  ha registrato 2.116.000 spettatori pari al 12.9% di share. Canale5 Benvenuti al Sud  ha registrato 2.335.000 spettatori con uno share del 14.3%. Rai2 Come ...Tv 212021. In prima serata su Canale5 il film Benvenuti al Sud ha conquistato una media di 2.335.000 spettatori con il 14,3% di share. Su Rai1 Superquark 2.116.000 (12,9%). Su Rai2 ...Successo per Mediaset , che ha vinto la sfida degli ascolti nella prima serata di mercoledì 21 luglio . Benvenuti al Sud , film con Claudio ...Ancora una volta il pubblico è costretto a rincorrere i programmi in un palinsesto 'ballerino': l'ennesimo cambio che riguarda il programma musicale di Italia 1 e non solo ...