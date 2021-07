Ufficiale | Taranto | arriva il rinnovo di Leandro Versienti

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Grande movimento in casa. Dopo ildi Antonio Guastamacchia, infatti,anche quello di. Ecco la nota del club pugliese: “IlFC 1927 è felice di comunicare di aver rinnovato l’accordo con. Il centrocampista salentino indosserà ancora, per la stagione sportiva 2021/22, la maglia rossoblù. A Leo va l’augurio ed un bentornato per l’imminente stagione di Serie C”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Taranto FC 1927 è felice di comunicare di aver rinnovato l'accordo con Leandro Versienti. Il centrocampista salentino indosserà ancora, per la stagione sportiva 2021/22, ...
Il Taranto FC 1927 è felice comunicare di aver rinnovato l'accordo con Antonio Guastamacchia. Il difensore centrale indosserà ancora, per la stagione sportiva 2021/22, la ...