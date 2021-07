Tokyo 2020, skateboarding: olandese Jacobs positiva al Covid-19 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Candy Jacobs, skateboarder olandese, è risultata positiva al Covid-19 e sarà costretta a lasciare Tokyo ed abbandonare il suo sogno olimpico. “La mia avventura olimpica finisce qui – ha scritto sui social – . Mi sento in buona salute e ho fatto di tutto per evitare questo scenario, ho preso tutte le precauzioni. Avrò bisogno di un po’ di tempo per digerire la delusione. Sulla strada per Parigi-2024?. I casi di positività a Tokyo 2020 salgono a 79 tra cui otto atleti, cinque dei quali vivono nel villaggio olimpico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Candy, skateboarder, è risultataal-19 e sarà costretta a lasciareed abbandonare il suo sogno olimpico. “La mia avventura olimpica finisce qui – ha scritto sui social – . Mi sento in buona salute e ho fatto di tutto per evitare questo scenario, ho preso tutte le precauzioni. Avrò bisogno di un po’ di tempo per digerire la delusione. Sulla strada per Parigi-2024?. I casi di positività asalgono a 79 tra cui otto atleti, cinque dei quali vivono nel villaggio olimpico. SportFace.

