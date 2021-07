Tokyo 2020, ciclismo su strada: l’albo d’oro olimpico della prova in linea (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’albo d’oro delle prove in linea di ciclismo su strada alle Olimpiadi, a pochi giorni dalle gare dei Giochi di Tokyo 2020. Parliamo di un evento storicamente amico dell’Italia, che infatti a livello maschile è leader del medagliere. In ventisei precedenti edizioni gli azzurri hanno raccolto sei medaglie d’oro e tre medaglie d’argento, con l’ultimo alloro che risale al meraviglioso trionfo di Paolo Bettini ad Atene 2004. Un dominio piuttosto netto, se si pensa che la seconda nazione per numero di successi è la Francia con 3 ori, tutti risalenti alla prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021)delle prove indisualle Olimpiadi, a pochi giorni dalle gare dei Giochi di. Parliamo di un evento storicamente amico dell’Italia, che infatti a livello maschile è leader del medagliere. In ventisei precedenti edizioni gli azzurri hanno raccolto sei medagliee tre medaglie d’argento, con l’ultimo alloro che risale al meraviglioso trionfo di Paolo Bettini ad Atene 2004. Un dominio piuttosto netto, se si pensa che la seconda nazione per numero di successi è la Francia con 3 ori, tutti risalenti alla prima ...

