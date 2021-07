The Mandalorian: ecco la nuova Jumbo Figure by Gentle Giant (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gentle Giant Ltd ha ufficialmente annunciato la nuova Jumbo Figure che rappresenta il protagonista di The Mandalorian in versione vintage Una nuova Jumbo Figure sta per approdare nelle collezioni degli appassionati di Star Wars. Gentle Giant Ltd ha rivelato ufficialmente la Figure del Mandaloriano più famoso dell’universo in versione vintage. Per chi non lo sapesse, le Jumbo Figure non sono altro che action Figure alte ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021)Ltd ha ufficialmente annunciato lache rappresenta il protagonista di Thein versione vintage Unasta per approdare nelle collezioni degli appassionati di Star Wars.Ltd ha rivelato ufficialmente ladelo più famoso dell’universo in versione vintage. Per chi non lo sapesse, lenon sono altro che actionalte ...

