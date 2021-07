Advertising

FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - DiMarzio : #Spezia | Altri quattro positivi in squadra: il comunicato - sportmediaset : Focolaio #Spezia: altri 4 positivi. Ora i contagiati sono 14. #SportMediaset - AnsaLiguria : Spezia: altri quattro positivi nel ritiro. In totale finora contagiati 11 giocatori e tre membri staff #ANSA - ansa_liguria : Spezia: altri quattro positivi nel ritiro -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia altri

Continua ad espandersi il focolaio di covid che da oltre una settimana sta interessando la rosa e lo staff dello, impegnato nel ritiro di Prato allo Stelvio. L'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo ha evidenziato la positività al virus di un altro calciatore e di tre membri dello staff. ...... il primo lo trovate a questo indirizzo , è possibile dare uno sguardo, tra gli, al ...malvage combattono per l'esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta ? una...Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di un calciatore e di tre membri dello staff. Come ...Continua a espandersi il focolaio di Covid-19 che da oltre una settimana sta interessando la rosa e lo staff dello Spezia, attualmente in ritiro a Prato allo Stelvio. L’ultimo giro di tamponi effettua ...