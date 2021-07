Spalletti a lavoro su Osimhen: lunghi colloqui ed esercizi specifici (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si legge del ritiro del Napoli in Trentino. Il quotidiano si è soffermato sull'attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, e del suo rapporto con il tecnico Spalletti. I due si stanno confrontando continuamente nel ritiro di Dimaro ed il tecnico sta lavorando personalmente sull'evoluzione del nigeriano. Il Tecnico di Certaldo sta avendo colloqui individuali e sta incentivando l'attaccante su nuovi movimenti ed esercizi specifici. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport: "Spalletti ha avuto sempre un buon feeling con gli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si legge del ritiro del Napoli in Trentino. Il quotidiano si è soffermato sull'attaccante nigeriano del Napoli, Victor, e del suo rapporto con il tecnico. I due si stanno confrontando continuamente nel ritiro di Dimaro ed il tecnico sta lavorando personalmente sull'evoluzione del nigeriano. Il Tecnico di Certaldo sta avendoindividuali e sta incentivando l'attaccante su nuovi movimenti ed. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport: "ha avuto sempre un buon feeling con gli ...

