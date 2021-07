Sorteggio tabellone tennis Olimpiadi Tokyo 2020 in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ledisono pronte a partire con un anno di ritardo. Ilsarà uno degli sport più seguiti dell’intera rassegna con una folta truppa azzurra pronta a sognare la medaglia. Non ci sarà per via di un infortunio Matteo Berrettini, mentre le speranze più alte sono riposte in Fabio Fognini, oltre che in Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Djokovic è il grande favorito. Uno dei momenti più attesi è ildei tabelloni principali. La cerimonia si terrà nella notte di giovedì 22 luglio alle ore 04:00 italiane presso la sala conferenze dell’AriakePark. Non è ...