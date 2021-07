Sirene spagnole per Di Lorenzo | parla l' agente | Piace all' Atletico Madrid ma non c' è una trattativa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Intervenuto a Radio Marte, Mario Giuffredi hato di Giovanni Di. L'del terzino campione d'Europa, hato del futuro del suo assistito e nello specifico delle. Ecco quanto evidenziato: "? Il giocatore è sempre piaciuto agli spagnoli ma a livello di trattative non c'è niente. Dovrebbe tornare tra il 30 luglio e l'1 di agosto, per il ritiro di Castel di Sangro". Secondo le dichiarazioni dell', il futuro di Di(che ha appena rinnovato per un altro anno) ...