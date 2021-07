Pandemonio | al via la nuova edizione di Ponza D’autore

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Al via la tredicesimadella storica rassegna. Da venerdì 23 a domenica 25 luglio inizierà la manifestazione ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi e promossa da VisVerbi, di Barbara Castorina e Valentina Fontana. Titolo di quest’anno èe i temi affrontati saranno quelli attualissimi della pandemia e del futuro sostenibile, ma anche le fake news e il Ddl Zan e in generale il ruolo dell’informazione oggi. L’evento si terrà in presenza con tutti gli incontri comunque trasmessi in diretta sui profili social della rassegna e si svolgerà dal Grand Hotel Santa Domitilla, proprio ...