Non si arresta la significativa crescita di contagi in Italia. In 24 ore 4.259 nuovi positivi e 21 morti. Sileri: “Ci aspetta un aumento dei casi in prevalenza tra i non vaccinati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non si arresta la significativa crescita dei casi covid in Italia. I nuovi contagi, registrati dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore (qui la mappa), sono 4.259, in aumento rispetto ai 3.558 registrati ieri con un altrettanto aumento dei tamponi processati, 235.097 (ieri erano stati 218.705) con un tasso di positività che sale leggermente all’1,81%. A crescere sono pure i decessi: 21 (+11). I guariti oggi sono 2.235 mentre, gli attualmente positivi crescono, invece, di 1.998 raggiungendo il numero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non siladeicovid in. I, registrati dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore (qui la mappa), sono 4.259, inrispetto ai 3.558 registrati ieri con un altrettantodei tamponi processati, 235.097 (ieri erano stati 218.705) con un tasso dità che sale leggermente all’1,81%. A crescere sono pure i decessi: 21 (+11). I guariti oggi sono 2.235 mentre, gli attualmentecrescono, invece, di 1.998 raggiungendo il numero ...

Advertising

fcolarieti : Non si arresta la significativa crescita di contagi in Italia. In 24 ore 4.259 nuovi positivi e 21 morti. Sileri: “… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la significativa crescita dei casi covid in Italia. I nuovi contagiati, registrat… - QdSit : Non si arresta il rialzo dei contagi da #coronavirus in #Sicilia, ecco i dati aggiornati del 21 luglio ??????… - SF_RL_Featuring : RT @Anna302478978: Luca Palamara attacca anche il Quirinale. Toghe e politica, quello che non avete letto sui giornali E tra un vaccino e l… - Flavr7 : RT @giuslit: Non si arresta la corsa dei risparmiatori italiani verso titoli e fondi esteri. Il saldo positivo della bilancia commerciale f… -