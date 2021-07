Mims | da Milano a Sassari | parte rigenerazione urbana

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Da Nord a Sud dell'Italia, dalle grandi città come Roma ea capoluoghi più piccoli come Cuneo e Vercelli, sono 271 i progetti - molti firmati da grandi studi di architettura italiani - ammessi ...

Il Comune di Vercelli, spiega il Mims, propone interventi di rigenerazione urbana nel ... La proposta del Comune di Milano prevede il potenziamento e ottimizzazione della rete dei servizi di ...