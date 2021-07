Milan, tutta la solidarietà per l’A.D Gazidis: “Ho un tumore alla gola” (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’annuncio nella giornata di ieri tramite comunicato stampa Ivan Gazidis, si appresta ad affrontare la sua battaglia più grande. L’Amministratore delegato del Milan, ha fatto saper di avere un tumore alla gola. Nella giornata di ieri è stato infatti diffuso il comunicato stampa con l’annuncio. “Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club”. L’ad si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’annuncio nella giornata di ieri tramite comunicato stampa Ivan, si appresta ad affrontare la sua battaglia più grande. L’Amministratore delegato del, ha fatto saper di avere un. Nella giornata di ieri è stato infatti diffuso il comunicato stampa con l’annuncio. “Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club”. L’ad si ...

