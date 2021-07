Mastercard semplifica i pagamenti in criptovaluta con la sua offerta di carte

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Circle e Paxos useranno le rispettive stablecoin garantite da valuta fiat per regolare iinsul circuitoIl gigante dei, ieri ha annunciato i piani per migliorare la suadidi pagamento destinate agli exchange di criptovalute e ai portafogli.collaborerà con la società di tecnologia blockchain Paxos Trust Company, il fornitore di servizi bancari focalizzati sulla tecnologia Evolve Bank & Trust e l’operatore di stablecoin USDC Circle. L’obiettivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mastercard semplifica

BorsaInside

Soldo in sostanzala routine quotidiana dei dipendenti che si occupano regolarmente di ...con oltre 50 piattaforme di gestione delle spese tra cui Concur e Expensify tramiteSmart ...... per consentire alle banche e alle società di criptovalute di offrire un'opzione di carta alle persone che vogliono spendere i loro beni digitali ovunquesia accettato. Raj Dhamodharan , ...Di fatti oggi, quando le persone spendono criptovalute come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, o Litecoin, devono entrare e stabilirsi sulla rete di Mastercard come valuta fiat tradizionale: un meccanismo ...Ecco quali sono i migliori conti correnti da attivare nel corso del mese di luglio 2021 secondo l'analisi di SOStariffe.it ...