Lee Ryan fa coming out e abbandona i social: i motivi della sua decisione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chiunque sia stat* un* adolescente ai tempi dei Blue, una boyband inglese di Londra, ricorderà sicuramente Lee Ryan. Lee Ryan è stato il membro della band e che aveva fatto sempre parlare di sé per un motivo o per un altro. Adesso, a 16 anni dalla pausa ufficiale di riflessione della band, Lee Ryan torna a far parlare di sé. Il cantante, infatti, ha fatto coming out ammettendo di essere bisessuale, seguendo l’esempio di Duncan James, altro membro della band che diversi anni addietro aveva fatto coming out ammettendo di essere omosessuale. Dopo aver ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chiunque sia stat* un* adolescente ai tempi dei Blue, una boyband inglese di Londra, ricorderà sicuramente Lee. Leeè stato il membroband e che aveva fatto sempre parlare di sé per un motivo o per un altro. Adesso, a 16 anni dalla pausa ufficiale di riflessioneband, Leetorna a far parlare di sé. Il cantante, infatti, ha fattoout ammettendo di essere bisessuale, seguendo l’esempio di Duncan James, altro membroband che diversi anni addietro aveva fattoout ammettendo di essere omosessuale. Dopo aver ...

fanpage : La star ha dichiarato di essere bisessuale, ma ha poi deciso di allontanarsi dai social, dove è stato raggiunto da… - _vivodizayn_ : RT @TwitGinger: #LeeRyan dei Blue ha fatto coming out ???????????? - TwitGinger : #LeeRyan dei Blue ha fatto coming out ???????????? - LadyNews_ : #LeeRyan dopo il #comingout dice addio ai social: 'Odio questo posto e le teste di c***o che ci sono' - statodelsud : Lee Ryan, il cantante dei Blue fa coming out: “Sono bisessuale” -