Incidente a Lentate sul Seveso | morto motociclista di 45 anni

Un motociclista di 45 anni è morto questa notte per le conseguenze dell'incidente stradale di cui è rimasto vittima ieri sera a Lentate sul Seveso. L'incidente si è verificato poco prima delle 23,30 all'incrocio tra la via Alfieri e la via Manzoni, la provinciale che collega con Lazzate. Secondo una prima ricostruzione, la moto si

Schianto auto moto: muore un centauro di 45 anni. Drammatico epilogo dell'avvenuto nella serata di martedì 20 luglio asul Seveso lungo la via Alfieri. Erano da poco passate le 23 quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, c'è stato un forte ...Attimi di paura la scorsa notte asul Seveso per un graveverificatosi tra un'automobile e una moto. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 23.28, in via Alfieri. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una ...Un motociclista di 45 anni è morto questa notte per le conseguenze dell’incidente stradale di cui è rimasto vittima ieri sera a Lentate sul Seveso.Attimi di paura la scorsa notte a Lentate sul Seveso per un grave incidente verificatosi tra un'automobile e una moto.