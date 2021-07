Inail-Sistema impresa | nuova pubblicazione su Mog terziario

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il radicamento e la diffusione della cultura della sicurezza nell’ambito del settorerappresentano, per, una priorità resa ancora più urgente dall’emergenza indotta dal Covid e che può essere perseguita fornendo alle micro, piccole e medie imprese prassi semplificate, aggiornate e innovative. Va in questa direzione ladel 2021 dal titolo ‘Fruibilità e applicabilità dell’esempio di compilazione della modulistica del dm 13/02/2014 per un’agenzia di viaggi’, che segue la precedente edita nel gennaio del 2020. Il percorso comune intrapreso ...

... il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il... Nel caso in cui a un superstite non spetti l'indennità perché destinatario di renditao in possesso ...... in forma telematica, alinformativo unitario delle politiche del lavoro, la propria ... con esclusione dei premi e contributi dovuti all', a favore di datori di lavoro privati, con ...A margine della Relazione INAIL, Orlando parla di riscoprire la centralità della persona sul lavoro, Giordano (INL) di un'unica regia nazionale per le ispezioni e Giorgetti di sicurezza nelle opere in ...Nella relazione annuale del 2020 l'Inail traccia un quadro eloquente del mondo del lavoro in tempi di pandemia: l'effetto Covid ha rallentato la prevenzione con una forte decrescita di malattie profes ...