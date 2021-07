Fico: 'Green pass sul posto di lavoro? Non sono d'accordo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico, boccia la proposta di Confindustria di imporre il Green pass sui posti di lavoro: 'Non mi trovo in alcun modo d'accordo con quello che ha detto Bonomi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della Camera, Roberto, boccia la proposta di Confindustria di imporre ilsui posti di: 'Non mi trovo in alcun modo d'con quello che ha detto Bonomi, ...

