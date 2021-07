Famiglia No-Vax sterminata dal Covid: in 8 giorni la tragedia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una Famiglia No-Vax di Torre del Greco è morta a causa del Covid-19. I coniugi e la figlia non si erano vaccinate per scelta volontaria. Famigli No-Vax (AdobeStock)Una tragedia ha colpito Torre del Greco, un grande centro a Sud di Napoli. Due genitori anziani e la loro figlia di 58 anni sono stati colpiti dal Covid-19. Sono morti tutti e tre a distanza di soli 8 giorni. Il virus ha infettato anche il figlio maschio che adesso è ricoverato all’ospedale Cotugno ed è ignaro del destino della sua Famiglia. La Famiglia si era dichiarata esplicitamente ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 luglio 2021) UnaNo-Vax di Torre del Greco è morta a causa del-19. I coniugi e la figlia non si erano vaccinate per scelta volontaria. Famigli No-Vax (AdobeStock)Unaha colpito Torre del Greco, un grande centro a Sud di Napoli. Due genitori anziani e la loro figlia di 58 anni sono stati colpiti dal-19. Sono morti tutti e tre a distanza di soli 8. Il virus ha infettato anche il figlio maschio che adesso è ricoverato all’ospedale Cotugno ed è ignaro del destino della sua. Lasi era dichiarata esplicitamente ...

