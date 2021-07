Ddl Zan, Francesca Pascale: “la Chiesa dimentica il Vangelo e fa ingerenza politica, io pronta a sbattezzarmi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono pronta a sbattezzarmi: resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso”. Così Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, militante della prima ora di Forza Italia, in un’intervista a Repubblica rivela che “Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo. Questa volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea”. Pascale ricorda di aver sempre avuto il Cavaliere al suo fianco nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono: resto credente, ma unache discrimina gli omosessuali e che fasul ddl Zan, mi ha deluso”. Così, ex compagna di Silvio Berlusconi, militante della prima ora di Forza Italia, in un’intervista a Repubblica rivela che “Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo. Questa volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea”.ricorda di aver sempre avuto il Cavaliere al suo fianco nelle ...

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - 1dontkn0k : RT @psychoticvkids: Ma siamo davvero arrivati a parlare del HIV per contrastare il DDL ZAN?! Penso che all’ignoranza non ci sia mai fine #… - pomadarino : RT @psychoticvkids: Ma siamo davvero arrivati a parlare del HIV per contrastare il DDL ZAN?! Penso che all’ignoranza non ci sia mai fine #… -