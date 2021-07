Dalla Spagna: Lyanco nel mirino del Betis Siviglia (Di giovedì 22 luglio 2021) Lyanco potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di mercato e trasferirsi in Spagna. A scriverlo è l’autorevole testata iberica AS, che racconta della presenza del difensore brasiliano nel mirino del Betis Siviglia.Il club andaluso sarebbe pronto a presentare un’offerta al club di Urbano Cairo, ma servirebbe prima una cessione importante per avere liquidità. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021)potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di mercato e trasferirsi in. A scriverlo è l’autorevole testata iberica AS, che racconta della presenza del difensore brasiliano neldel.Il club andaluso sarebbe pronto a presentare un’offerta al club di Urbano Cairo, ma servirebbe prima una cessione importante per avere liquidità. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

