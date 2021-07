Capua: “I no-vax che finiscono ricoverati paghino un ticket agli ospedali” (Di mercoledì 21 luglio 2021) La virologa Ilaria Capua ha scritto un intervento sul Corriere della Sera, dove ha discusso dell’impatto dei no-vax sugli ospedali, proponendo il pagamento di una franchigia. Ogni malato di Covid ricoverato in terapia intensiva o subintensiva costa decine e decine di migliaia di euro. A prescindere dall’età anagrafica saranno soltanto i non vaccinati a incidere sul bilancio degli ospedali. Ma allora ai non vaccinati per scelta — ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) La virologa Ilariaha scritto un intervento sul Corriere della Sera, dove ha discusso dell’impatto dei no-vax sugli, proponendo il pagamento di una franchigia. Ogni malato di Covid ricoverato in terapia intensiva o subintensiva costa decine e decine di migliaia di euro. A prescindere dall’età anagrafica saranno soltanto i non vaccinati a incidere sul bilancio degli. Ma allora ai non vaccinati per scelta — ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario ...

Advertising

Corriere : 'In cambio della libertà di scegliere se vaccinarsi o no, si potrebbe chiedere un piccolo contributo rispetto al co… - Corriere : Chi paga i danni provocati dai no vax? Così si rischia di vanificare i risultati - Corriere : Chi paga i danni provocati dai no vax? Così si rischia di vanificare i risultati - veniovanni : RT @napolista: La virologa sul Corriere della Sera: “Solo chi non si è vaccinato pesa sul sistema sanitario. Sarebbe una franchigia che cop… - napolista : La virologa sul Corriere della Sera: “Solo chi non si è vaccinato pesa sul sistema sanitario. Sarebbe una franchigi… -