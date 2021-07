Calendario Olimpiadi 22 luglio | orari | tv | programma | streaming Tutte le gare

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ledi Tokyo 2021 inizieranno ufficialmente venerdì 23con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati oggi con la disputa dei primi incontri di softball e calcio. Si proseguirà giovedì 24con altre partite della fase a gironi di questi sport di squadra e l’Italia sarà ancora protagonista con la Nazionale del batti e corri al femminile: le azzurre, reduci dall’esordio contro gli USA, saranno chiamate a sfidare l’Australia alle ore 08.00. Si tratta di un incrocio cruciale nella rincorsa verso la qualificazione ai match per le medaglie. Nella notte si giocheranno invece USA-Canada e ...

Ildi questa XXXII edizione dei Giochi Olimpici prevederà 17 giorni ininterrotti di competizioni, che si concluderanno l'8 agosto con la tradizionale cerimonia di chiusura. Grazie al ...gare mercoledì 21 luglio 2021 (orario italiano) Ore 02.00 SOFTBALL - Fase a gironi: ... fase a gironi: Australia - Nuova Zelanda (gruppo G) LEDI TOKYO 2020 IN TV Dopo gli Europei ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d'Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati oggi con la disputa dei primi incontri di softball e cal ...Lo sport non si ferma mai ed è arrivato il tanto atteso momento dei Giochi Olimpici. La cerimonia ufficiale d'apertura, fissata per il 23 luglio, è anticipata dai primi incontri di softball e calcio, ...