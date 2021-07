Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa per Brozovic | Scambio in Serie A! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marcelo Brozovic, centrocampista centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2022 con i nerazzurri ed è un obiettivo di Calciomercato della Juventus L’Europeo si è concluso… L'articolo Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa per Brozovic Scambio in Serie A! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marcelo, centrocampista centrale dell’di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2022 con i nerazzurri ed è un obiettivo didella Juventus L’Europeo si è concluso… L'articoloperinA! è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Vidal, che parabola: da leader a esubero. E ora si lavora sulla possibile risoluzione Il cileno era stato fortemente voluto da Antonio Conte per aiutare l'Inter a tornare sul tetto d'Italia. E la missione è riuscita per metà: Conte ha riportato lo scudetto in casa nerazzurra dopo 11 ...

Napoli, continua la trattativa per Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al Chelsea Il Napoli da tempo ha superato la concorrenza di Inter, Juve e Roma, ma qui arriva il secondo ostacolo: se l'abbondanza nel reparto può essere trascurata, al contrario il patron De Laurentiis non ...

Inter, rispunta l'ipotesi Caicedo Calciomercato.com Nández attende a Punta del Este. E l’Inter… Nahitan Nández si sta ricaricando in patria dopo la Copa América, attendendo news sul futuro. Sul fronte mercato, l’Inter però valuta anche altri profili RELAX. Tempo di relax per Nahitan Nández. Il c ...

Juventus, addio doloroso: super scambio col top club di Liga Calciomercato Juventus, sarà lui il calciatore ad essere sacrificato: ma che scambio con il top club di Liga, affare alle porte.

