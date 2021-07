Arriva Flora in Fate The Winx Saga 2: il cast annuncia l’inizio delle riprese in un video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fate The Winx Saga 2 accoglie finalmente il personaggio di Flora. Tra le tante critiche mosse contro la serie tv Netflix, adattamento del celebre cartone animato italiano, c’era proprio l’assenza di una delle Fate, componente importante delle Winx originali. La produzione quindi ha deciso di rimediare aggiungendola nella seconda stagione. L’attrice Paulina Chavez vestirà i panni di Flora, fata della natura. Le altre new entry del cast includono Éanna Hardwicke nel ruolo di un personaggio di nome Sebastian e Brandon ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)The2 accoglie finalmente il personaggio di. Tra le tante critiche mosse contro la serie tv Netflix, adattamento del celebre cartone animato italiano, c’era proprio l’assenza di una, componente importanteoriginali. La produzione quindi ha deciso di rimediare aggiungendola nella seconda stagione. L’attrice Paulina Chavez vestirà i panni di, fata della natura. Le altre new entry delincludono Éanna Hardwicke nel ruolo di un personaggio di nome Sebastian e Brandon ...

_diana87 : Arriva Flora in #FateTheWinxSaga 2: il cast annuncia l'inizio delle riprese in un video - SerieTvserie : Fate: The Winx Saga 2, via alle riprese: tra i nuovi personaggi arriva Flora (per spegnere le polemiche) - tvblogit : Fate: The Winx Saga 2, via alle riprese: tra i nuovi personaggi arriva Flora (per spegnere le polemiche) - ale_tatami : @netflix @mecojoni_ @lilznake noi schierate ARRIVA FLORA STO URLANDO - dumurin : Arriva Flora! E assieme a lei Grey e Sebastian. #FateTheWinxSaga2! -