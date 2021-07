Accordo trovato: il calciatore ceduto dal Napoli al Pescara (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, il Pescara avrebbe chiuso un affare con il Napoli. Dal club azzurro sarà ceduto agli abruzzesi Eugenio D'Ursi, attaccante che ha disputato un'ottima stagione lo scorso anno a Bari. Il calciatore classe '95 sarà ceduto dal club di De Laurentiis al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, ilavrebbe chiuso un affare con il. Dal club azzurro saràagli abruzzesi Eugenio D'Ursi, attaccante che ha disputato un'ottima stagione lo scorso anno a Bari. Ilclasse '95 saràdal club di De Laurentiis alcon la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ultime Notizie dalla rete : Accordo trovato Brexit: Ue, protocollo su Irlanda del Nord non si rinegozia Il Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord è la soluzione congiunta che l'Ue ha trovato con il ... "Il suo scopo è proteggere l'accordo del Venerdì Santo in tutte le sue parti, mantenere la pace e la ...

Libero De Rienzo: domani i funerali a Paternopoli ... l'attore 44enne trovato morto nella sua abitazione a Roma il 15 luglio scorso . Lo annuncia in una nota l'avvocato della famiglia De Rienzo, Piergiorgio Assumma, in accordo con i familiari. "I ...

Accordo trovato: il calciatore ceduto dal Napoli al Pescara

Benevento 5, Galletto: “Felicissimo di affrontare un’altra stagione con la maglia del Benevento” “ Felicissimo di affrontare un’altra stagione con la maglia del Benevento e ancora più stimolante affermare che meritiamo questa categoria – dice il ‘Gallo’- Sono molto soddisfatto della annata appena ...

