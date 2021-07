Wolff | Hamilton è l' opposto di un pilota scorretto'

(Di martedì 20 luglio 2021) Il team principal della Mercedes, Toto, non accetta che Lewisvenga messo in cattiva luce dopo il contatto con Max Verstappen a Silverstone e sottolinea quella che è sempre stata una ...

Il team principal della Mercedes, Toto, non accetta che Lewisvenga messo in cattiva luce dopo il contatto con Max Verstappen a Silverstone e sottolinea quella che è sempre stata una caratteristica del campione del mondo, ...... Verstappen senior ha poi lanciato un dardo in ottica mercato piloti all'ex amico Toto. È ... Una strategia che potrebbe essere stata definitivamente vanificata proprio dall'incidente con...ROMA, 20 LUG - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non accetta che Lewis Hamilton venga messo in cattiva luce dopo il contatto con Max Verstappen a Silverstone e sottolinea quella che è semp ...Jos Verstappen è infastidito dall'atteggiamento di Toto Wolff, nei confronti di Max in seguito all'incidente accaduto a Silverstone ...