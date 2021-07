VIDEO | SPALLETTI SORPRENDE TUTTI | GIOCO A SORPRESA A FINE ALLENAMENTO | guardate!

(Di martedì 20 luglio 2021) Sesto giorno di allenamenti in quel di Dimaro. Dopo l'pomeridiano il #Napoli ha concluso col tiro alla fune tra i giocatori con la casacca e non. Bellissimo! #sscnapoli #napoli #dimaro #?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Prima dell'allenamento del Napoli agli ordini di, sulle tribune, dove i tifosi assistono ... L'attaccante nigeriano a fine allenamento si è diretto verso il bambino e come si vede nel...FESTIVAL Da Sky a Netflix. Dalla Rai a Mediaset. Da Disney+ ad Amazon Prime. Tutti insieme appassionatamente alla ricerca della miglior serie tv dell'anno. FeST, il ...di Lucianoin ...Stamani un bambino napoletano in vacanza Val di Sole con la sua famiglia ha esposto un cartellone denso di tenerezza per tutta la durata dell’allenamento: “Osimhen mi regali la maglia”. Un cartello ta ...Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "A suo tempo, sì, perché ora è il momento della costruzione, del lavoro e della semina come si usa fare nella campagna ...