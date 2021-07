Tor Vergata, Andreoni: variante Delta pericolosa per fragili non vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Con la vaccinazione completa la variante non può dare malattia grave. Purtroppo ci sono tanti soggetti non vaccinati anche tra le persone fragili e ci sono alcuni soggetti vaccinati che per loro fragilità non hanno risposta al vaccino, per queste due categorie di persone le varianti sono molto pericolose.” “C’è una maggiore circolazione di virus a causa della variante Delta che è un pochino meno sensibile al vaccino, ma non dobbiamo mai fare confusione con il concetto di infezione e quello di malattia.” “Questa variante riesce a circolare meglio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Con la vaccinazione completa lanon può dare malattia grave. Purtroppo ci sono tanti soggetti nonanche tra le personee ci sono alcuni soggettiche per lorotà non hanno risposta al vaccino, per queste due categorie di persone le varianti sono molto pericolose.” “C’è una maggiore circolazione di virus a causa dellache è un pochino meno sensibile al vaccino, ma non dobbiamo mai fare confusione con il concetto di infezione e quello di malattia.” “Questariesce a circolare meglio ...

