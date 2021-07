Tokyo 2020 | 71 contagi legati a Olimpiadi

(Di martedì 20 luglio 2021) Sale a 71 il numero deida coronavirus accertatiai Giochi, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Comitato Organizzatore di. “Il Cio non abbandona mai gli atleti e la cancellazione dinon è stata mai un’opzione”, ha intanto detto il presidente del Cio, Thomas Bach, che durante il primo giorno della 138a sessione del Comitato Olimpico Internazionale in corso a, è tornato a parlare delle opzioni che il Cio aveva messo sul tavolo in occasione della pandemia. “L’anno scorso il Cio ha dovuto scegliere tra cancellazione o rinvio. La ...

sole24ore : Olimpiadi a rischio. A Tokyo 2020 già una medaglia d’oro: il Coronavirus - Adnkronos : #Tokyo2020, 71 contagi #covid legati a Olimpiadi. - Open_gol : Quando Malagò glielo ha fatto sapere è scoppiata in lacrime - zazoomblog : Olimpiadi: pallavolista Egonu porterà bandiera Giochi a cerimonia apertura Tokyo 2020 - #Olimpiadi: #pallavolista… - mirko60036887 : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, cerimonia d'apertura: la pallavolista azzurra Paola Egonu porterà la bandiera olimpica. -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

In Aggiornamento: Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura di. La pallavolista azzurra, su indicazione del CONI, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, come portabandiera del vessillo a cinque cerchi nell'inaugurazione dei Giochi ...Sarà Paola Egonu una dei portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di. La pallavolista azzurra sarà una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo nell'evento che darà il via all'evento sportivo più importante del pianeta. ...La pallavolista azzurra Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. All’azzurra la decisione è stata comunicata dal presidente del Coni Giovanni Malag ...La stella della nazionale italiana di pallavolo è stata scelta dal Cio: "Sono onorata di rappresentare gli atleti di tutto il mondo" ...