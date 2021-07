(Di martedì 20 luglio 2021) , la proposta di oggi è composta da due colonne, valide per tre colpi. Ledi oggi è valida per i prossimi tre estrazioni a partire dal concorso numero 226. Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 1 6 7 12 20 45 51 54 58 62 77 82 89 2 29 35 40 42 43 59 60 66 76 77 83 89 Leproposte sono state elaborate su base statistica, considerando i seguenti parametri: somma, pari e dispari, consecutivi, interruzioni, distanza minima e massima dei numeri. Di seguito i primi 3 numeri più ritardatari e più frequenti, estrapolati dalle statistiche del ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni SiVinceTutto del 21-07-2021 - zazoomblog : Previsioni SiVinceTutto del 14-07-2021 - #Previsioni #SiVinceTutto #14-07-2021 - GiGi_Lotto : Previsioni SiVinceTutto del 14-07-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni SiVinceTutto

www.controcampus.it

Chi prende parte all'estrazione14 luglio 2021, non sa quanto vincerà indovinando 2, 3,... Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Per seguire in ...... e ci sono le ultime schedine della lotteria che invitano ad uno strike vincente! Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - I numeriestrazione ...La cittadina di Spresiano in provincia di Treviso è stata baciata dalla fortuna. Vinti 500mila euro al Gratta e vinci con una giocata da 5 euro.