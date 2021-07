Patric | “Con Sarri possiamo divertirci molto”

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo l’11-0 rifilato al Fiori Barp Mas, il difensore della Lazioha commentato così la giornata a Lazio Style Channel: “Ci divertiamo, ancora non siamo freschi, ma già abbiamo una mentalità buona. Dobbiamo continuare così aed a seguire il mister. Da centrale mi sento bene, sono anni che gioco con Radu e Luiz Felipe. Sia come centrale che come terzino sono a disposizione, posso giocare ovunque. La più grande novità diè l’intensità e la voglia di giocare. Credo che per i giocatori che abbiamo se capiamo cosa vuole il mister”. Foto: ...

Da centrale mi sento bene, sono anni che giocoRadu e Luiz Felipe. Sia come centrale che come ... Così il difensore della Lazio,, dopo l'amichevole contro il Fiori Barp Sospirolo vinta per 11 ...sv - Ancora difensore centrale, stavolta titolare.Luiz Felipe attento alle sporadiche marcature, allo spagnolo spetta qualche compito in più nella circolazione del pallone. Dal 46 RADU sv ...L'attrice e conduttrice ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con un party straordinario in cui ha fatto ballare e cantare tutti i suoi ospiti ...Lazio, Patric: 'Con Sarri ci possiamo divertire. Ha portato intensità e voglia di giocare'. vedi letture. Goleada al Fiori Barp Mas per la Lazio, che ha vinto 11-0 la seconda amichevole del pre campio ...