Non è il green pass o il Plf il problema, ma la pappa pronta per tutti (Di martedì 20 luglio 2021) Oggi leggo di un certo stupore in Italia circa la compilazione del passenger Locator Form (PLF) per arrivare in Grecia . Addirittura si stilano guide per la compilazione di quel foglio o mappe per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Oggi leggo di un certo stupore in Italia circa la compilazione delenger Locator Form (PLF) per arrivare in Grecia . Addirittura si stilano guide per la compilazione di quel foglio o mappe per ...

Advertising

TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - GiovanniToti : Continuo a sentire argomentazioni da unghie sullo specchio: bisogna vaccinarsi, punto. Dai 12 ai 100 anni. Perché c… - borghi_claudio : Sotto la fascia a rischio però non c'è NESSUN MOTIVO convincente per forzare la vaccinazione, nemmeno con odiosi ob… - Marcofusi14 : RT @GiorgiaMeloni: Il green pass rischia di essere uno strumento in grado di devastare la nostra economia. Le istituzioni devono convincere… - CriBra27 : RT @TizianaFerrario: e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi no… -