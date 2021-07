Mr Wrong, anticipazioni stasera 20 luglio: Ozgur e Ezgi si sposano (Di martedì 20 luglio 2021) anticipazioni della puntata di questa sera martedì 20 luglio di Mr Wrong. Appuntamento finale della soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà questa sera? Lieto fine per la coppia, pronta a sposarsi, ma anche tanti colpi di scena. A cominciare dalle nozze saltate fra Cansu e Levent, a causa della figlia del dottore, e dall’addio della Akman che partirà per un lungo viaggio. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)della puntata di questa sera martedì 20di Mr. Appuntamento finale della soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà questa sera? Lieto fine per la coppia, pronta a sposarsi, ma anche tanti colpi di scena. A cominciare dalle nozze saltate fra Cansu e Levent, a causa della figlia del dottore, e dall’addio della Akman che partirà per un lungo viaggio. Articolo completo: dal blog SoloDonna

