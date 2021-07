Love is in the Air, replica puntata del 20 luglio 2021 in streaming | Video Mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi martedì 20 luglio 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna all’Art Life Studio ormai tutti sanno del contratto tra Eda e Serkan. Ayfer si reca negli uffici dell’Art life per parlare con Serkan, il quale la rassicura: Eda andrà in Italia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 20 luglio 2021 in ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi martedì 20, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna all’Art Life Studio ormai tutti sanno del contratto tra Eda e Serkan. Ayfer si reca negli uffici dell’Art life per parlare con Serkan, il quale la rassicura: Eda andrà in Italia. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 20in ...

Advertising

MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - obvsafety : ho pensato qualsiasi canzone di positions cantata live da ariana dopo off the table e positions non l’avevo minimam… - SOVRD1ESEL : @_unfuckwitablex non vedo walking in the wind ma love you goodbye è dove dovrebbe stare - alexandradia52 : RT @MediasetPlay: Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal lunedì al v… -

Ultime Notizie dalla rete : Love the J - POP Manga: in arrivo tre attesissimi nuovi titoli Da domani, 21 luglio 2021, invece, arriverà anche l'attesissima Love from the other side. Mitsume Ga Tru : sinossi Hosuke Sharaku è un ragazzino con personalità multiple che deve affrontare misteri, ...

Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN non riesce a stare lontano da EDA Anche se farà di tutto per allontanarla, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà proprio a fare a meno della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air , il bell'architetto troverà infatti ogni pretesto pur di stare al fianco della donna, anche se non potrà fare un ulteriore passo per chiederle di stare nuovamente insieme. Una ...

Love is in the Air Anticipazioni 20 luglio 2021: Ayfer aggredisce Serkan mentre Selin... ComingSoon.it Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN non riesce a stare lontano da EDA Anche se farà di tutto per allontanarla, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà proprio a fare a meno della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle ...

Love is in the air, il riassunto e le reazioni alla puntata del 20 luglio SERIE TV. Love is in the air, il riassunto e le reazioni alla puntata del 20 luglio Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda il 20 luglio su Canal ...

Da domani, 21 luglio 2021, invece, arriverà anche l'attesissimafromother side. Mitsume Ga Tru : sinossi Hosuke Sharaku è un ragazzino con personalità multiple che deve affrontare misteri, ...Anche se farà di tutto per allontanarla, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà proprio a fare a meno della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane diIs InAir , il bell'architetto troverà infatti ogni pretesto pur di stare al fianco della donna, anche se non potrà fare un ulteriore passo per chiederle di stare nuovamente insieme. Una ...Anche se farà di tutto per allontanarla, Serkan Bolat (Kerem Bursin) non riuscirà proprio a fare a meno della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle ...SERIE TV. Love is in the air, il riassunto e le reazioni alla puntata del 20 luglio Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda il 20 luglio su Canal ...